Hauchdünne Solarzelle macht aus jeder Oberfläche eine Stromquelle

Forscher*innen des Massachusetts Instituts of Technology (MIT) haben gedruckte Solarpaneele entwickelt, die mit einer Dicke von 50 Mikrometern dünner sind als ein menschliches Haar. Damit könnte man jede Oberfläche in eine Energiequelle verwandeln, so die Hoffnung.

Die flexiblen Module werden einfach auf ein reißfestes Material geklebt und können zur Lagerung sogar auf eine Rolle aufgerollt werden. Die Technologie besticht jedoch vor allem durch ihr geringes Gewicht, ein Quadratmeter der Module wiegt nur 105 Gramm.

Unzählige Anwendungen möglich

Dadurch eignen sich die Module für verschiedenste Anwendungen: Sie könnten etwa in die Segel eines Bootes integriert werden, um auf hoher See Strom zu liefern. Oder man stattet die Flügel von Drohnen damit aus, um deren Flugreichweite zu erhöhen. Dabei ist der Installationsaufwand minimal, da sie nur aufgeklebt werden können.