Gedruckte flexible Solarzellen erzielen neuen Effizienzrekord

Gedruckte Solarzellen, auch Solarfolien genannt, haben viele Vorteile. Sie sind leicht, flexibel und werden immer preiswerter. Ein Nachteil ist allerdings ihre Effizienz - also die Umwandlungsrate von Sonnenlicht zu Strom. Diese ist im Vergleich zu herkömmlichen Siliziumpaneelen nicht sehr hoch. Forscher*innen arbeiten allerdings daran, das zu ändern.

Ein Team aus Australien hat nun einen neuen Effizienzrekord bei dieser Art von Solarzellen aufgestellt. Für ihre Zellen nutzten die Forscher*innen Perowskit. Solarzellen aus dem Material konnten in der Vergangenheit bereits Rekorde im Labor erzielen. Bislang liegt der Rekord mit den Zellen etwa bei 26,1 Prozent Effizienz - allerdings in ihrer starren, nicht biegbaren Form.

15,5 Prozent Wirkungsgrad

Die australischen Forscher*innen trugen das Material in einem neuen Verfahren sehr dünn auf eine Folie auf. So konnten sie mit kleinen Zellen Wirkungsgrade von 15,5 Prozent erreichen. In Serie geschaltete Zellen auf einer Fläche von 50 Quadratzentimetern konnten sogar noch 11 Prozent der Sonnenenergie in elektrische Energie umwandeln - ein Rekord für Solarfolien aus Perowskit.