Bill Gates setzt auf Perowskit-Solarzellen

Der Milliardär investiert in US-Firma CubicPV, die Solarzellen aus Silizium und Perowskit mit 30 Prozent Wirkungsgrad entwickelt.

Solarzellen für Photovoltaikanlagen bestehen heute meist aus Silizium in monokristallinen oder polykristallinen Scheiben. Sie sind zuverlässig und lange haltbar, können aber nur die roten und infraroten Wellenlängebereiche von Licht in Strom umwandeln und kommen auf Wirkungsgrade von maximal 24 Prozent. In der PV-Industrie werden große Hoffnungen auf Perowskite gesetzt. Solche Mineralien können auch grüne und blaue Wellenlängebereiche gut verwerten. Scheiben aus Perowskit können günstiger und wesentlich dünner als Silizium sein. Microsoft-Mitgründer Bill Gates setzt auf die Technologie.