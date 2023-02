Neuartige Solarzelle für das All verdoppelt Effizienz

10 Jahre lang wurde an Tandemsolarzellen geforscht. Nun wurden sie testweise ins All gebracht, um ihre Effizienz zu messen.

Schwedische Physiker*innen der Lund University haben kleine, Sonnenstrahlen sammelnde Antennen entwickelt, die die Silikon-Solarzellen im All bald ablösen oder ergänzen könnten. Vor wenigen Tagen wurden sie laut einer Presseaussendung der Universität ins All geschickt, um dort auf einem Forschungssatelliten getestet zu werden. Sie sollen im Idealfall die Effizienz der bisher eingesetzten Solarzellen verdoppeln, heißt es seitens der Forscher*innen.

Verschiedene Materialien

Die Forscher*innen aus Lund haben eine einzigartige Methode entwickelt, bei der sie extrem dünne Stäbchen aus halbleitendem Material auf einem Substrat entwickeln. Die kleinen Nanodrähte sollen dabei sehr leicht sein. Es wurden verschiedene Materialien verwendet, die auf unterschiedliche Wellenlängen des Sonnenlichts reagieren. Damit passen sie - zumindest in der Theorie - besser zum Sonnenspektrum als die bisher eingesetzten Silizium-Solarzellen.

Die in den Nanodrähten verwendeten Materialien sind Indium, Arsen, Gallium und Phosphor. Mit diesen Materialien konnten die Wissenschaftler*innen laut eigenen Angaben einen Wirkungsgrad von 16,7 Prozent erreichen. Sie glauben aber, dass diese bei gleicher Struktur auf etwa 47 Prozent steigen könnte. Damit solll bei den sogenannten „Tandemsolarzellen“ der Wirkungsgrad verbessert werden. Die Tests im All müssen zeigen, um wieviel genau.

Zu diesem Zweck wurden die Tandemsolarzellen an einem Forschungssatelliten angebracht, der erst kürzlich vom California Institute of Technology ins All gebracht worden war. Der Satellit wird im Frühjahr im Orbit sein, und die Wissenschaftler*innen rechnen damit, dass sie kontinuierlich Daten über die Leistung ihrer Nanodrähte erhalten werden.