Bill Gates warnt Menschheit vor diesen 5 Dingen

"Das Einzige, das mir als junger Mensch wirklich Sorgen bereitet hat, war ein Atomkrieg ", sagte Bill Gates in einem ausführlichen Gespräch mit Stripe-CEO Patrick Collison . Die heutige Jugend sei hingegen mit gleich mehreren solchen Ängsten konfrontiert, so der Microsoft-Mitgründer.

Warnung vor KI

Der Microsoft-Mitgründer gehört zu jenen Informatikern, die regelmäßig davor warnen, eine KI könnte außer Kontrolle geraten. Ein weiterer prominenter Vertreter dieser Ansicht ist der KI-Pionier Geoffrey E. Hinton. Er hat 2023 seinen Job bei Google mit einer dringlichen Warnung gekündigt.

Damals erklärte er, dass er vor 5 Jahren die Gefährlichkeit von KI noch ganz anders eingeschätzt hatte. Doch nun habe er gesehen, wie sich KI in nur 5 Jahren weiterentwickelt habe. Es sei beängstigend, wenn er sich vorstelle, wohin die Reise in den nächsten Jahren gehen könnte, so Hinton.

Auch positive Seiten

Bill Gates sieht aber nicht nur die Gefahren von Künstlicher Intelligenz. Er weist auch darauf hin, dass damit Innovationen möglich seien, die früher als nahezu undenkbar galten. Als Beispiele nennt er die Medizin, wo mithilfe von KI wirksame Medikamente geben Alzheimer, HIV, Polio, Masern und Malaria entwickelt werden könnten.

Auch im Hinblick auf die Jugend und die erwähnten apokalyptischen Themen gibt sich der Milliardär gelassen. Er glaubt, dass sich die jungen Menschen den Gefahren bewusst seien. "Sie werden schon dafür sorgen, dass diese Gefahren nie eintreten", so Gates.