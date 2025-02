Rekord-Kreuzfahrtschiff wird zu gigantischem künstlichem Riff

Die SS United States war einst der schnellste Dampfer auf der Transatlantikroute. Bereits auf seiner Jungfernfahrt hat er den Rekord mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 35,59 Knoten aufgestellt. Das liegt jedoch lange zurück: 1952 ging diese Rekordfahrt über die Bühne. Schon 1969 wurde das Schiff außer Dienst gestellt.

Seither hat es mehrfach den Besitzer gewechselt, wurde in die Türkei geschleppt und weiter in die Ukraine. Mehrere Pläne, es zu renovieren, scheiterten an den hohen Kosten. In den 1990er Jahren wurde wieder zurück über den Atlantik nach Philadelphia geschleppt.

