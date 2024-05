Neue Bilder zeigen wahre Größe der "Manta Ray"-Unterwasserdrohne

Das UUV (Uncrewed Underwater Vehicle oder Unmanned Undersea Vehicle) ist aber keine Science-Fiction. Soeben wurde das U-Boot mit Flügeln auf hoher See ausgiebig getestet. Auftrieb , Propeller und Steuerflächen - alles wurde sowohl an der Wasseroberfläche als auch unter Wasser erprobt.

Mit dem Manta Ray wollen die USA herausfinden, wie solche UUVs energieeffizient eingesetzt werden können, welche Antriebe sich dabei bewähren und wie man aus den Ozeanen Energie gewinnen kann. Das unbemannte U-Boot könnte beispielsweise auf dem Meeresgrund ankern und mithilfe eines Generators die Meeresströmungen in elektrische Energie umwandeln. So könnte der Manta Ray ohne Energieverlust in einer Lauerstellung verharren, bis er einen Einsatzbefehl erhält oder selbstständig ein Ziel in die Reichweite seiner Sensoren kommt.

Ladenetzwerk unter Wasser

Northrop arbeitet außerdem zusammen mit Seatrec an einer Art Unterwasserladestation für Drohnen. Das Konzept heißt UUV Station. Diese soll Energie aus den Temperaturunterschieden der verschiedenen Schichten im Meer gewinnen können. Dazu wird der "Thermal Energy Pod" von Seatrec genutzt.