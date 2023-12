Erste Orca U-Boot-Drohne an die US Navy ausgeliefert

Mehrere Monate auf See

Wie The Warzone berichtet, kann Orca für das Ausbringen von Unterwasserminen, elektronische Kriegsführung, Ozeanbodenvermessung oder Überwachungsmissionen unter Wasser verwendet werden. Das U-Boot kann hochgradig automatisiert agieren und mehrere Monate durchgehend auf See sein. Um mit der US Navy zu kommunizieren, kann nahe der Wasseroberfläche ein Mast ausgefahren werden, der unter anderem Satellitenantennen enthält.

5 Stück in XL bestellt

Durch den Hybridantrieb kann Orca bei Bedarf fast lautlos fahren. Ein Jetmotor kann die Geräusche im Gegensatz zu einem Antriebspropeller stark reduzieren, um für gegnerisches Sonar möglichst unerkennbar zu bleiben. Neben U-Boot-Drohnen in XL, wie Orca, verwendet die US Navy auch kleinere Maschinen in den Größen Large, Medium und Small - fast wie in einem Bekleidungsgeschäft, nur weniger bunt.