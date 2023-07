Erstes Bild von riesiger Unterwasser-Drohne der Navy

Auf Twitter schreibt es, dass die „vollständige, hochentwickelte Autonomie es dem Fahrzeug ermöglicht, monatelang in offenen, überfüllten und umkämpften Gewässern zu operieren, ohne dass menschliches Eingreifen erforderlich ist“.

Der Hersteller Boeing Defense hat erstmals ein Video seiner riesigen Unterwasser-Drohne Orca veröffentlicht. Das für die militärische Luft- und Raumfahrt zuständige Unternehmen zeigt das Fahrzeug im Zuge von Tests auf See.

Zu sehen ist unter anderem ein ausfahrbarer Mast. Dieser wird angehoben, wenn sich die Orca nahe oder an der Wasseroberfäche befindet. Er erfüllt mehrere Funktionen wie eine Satellitenverbindung.

Auslieferung im Juni 2024

Das Pentagon hatte 2019 die ersten 4 der 80 Tonnen schweren Orcas für die Navy bestellt. Heuer kam eine fünfte dazu. Ursprünglich hatte Boeing geplant, das erste Fahrzeug bis Ende 2020 und den Rest bis Ende 2022 auszuliefern. Nach Verzögerungen ist die endgültige Auslieferung der Orca nun für Juni 2024 geplant.

Orca soll für den Einsatz von Unterwasserminen eingesetzt werden. Schiffsabwehrwaffen können in einem modularen Nutzlastraum mit einer Kapazität von 8 Tonnen verstaut werden. Die Drohne soll mit unterschiedlichen Waffen wie Marschflugkörpern, Torpedos und Flugdrohnen ausgerüstet werden.

Geräuschloser Betrieb unter Wasser

Die Navy zielt darauf ab, mit der Orca auch Unterwasserüberwachungs-, elektronische Kriegsführungs- und Minenräummissionen durchzuführen. Die Drohne verfügt über ein hybrides diesel-elektrisches Antriebssystem. Der Unterwasserbetrieb soll geräuschlos vonstatten gehen.

Das Aufladen der Akkus erfolgt über spezielle Generatoren an oder sehr nahe der Oberfläche. Die Kombination aus Dieselmotor und Lithium-Ionen-Akkus soll es dem Unterwasserfahrzeug ermöglichen, monatelang mit rund 3 Knoten auf See unterwegs zu sein, berichtet The Drive.