Russisches "Weltuntergangs"-U-Boot ist wieder aufgetaucht

Ein mit Atomsprengköpfen ausgestattetes U-Boot der russischen Marine ist wieder aufgetaucht. Die K-329 Belgorod wurde am 22. und 27. September in der Barentssee in der Nähe der Halbinsel Kola gesichtet, wie Navalnews am Mittwoch berichtet.

Zu Beginn der Woche hat das “Verschwinden” der Belgorod für internationale Schlagzeilen gesorgt. Wie die italienische Tageszeitung La Repubblica berichtet, soll die NATO die Mitglieder alarmiert haben, weil das U-Boot aus ihrem nordrussischen Hafen ausgelaufen ist, um möglicherweise das Waffensystem Poseidon im arktischen Meer zu testen.