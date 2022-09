Unbekannte riesige U-Boot-Drohnen in chinesischem Hafen gesichtet

In China tummeln sich extragroße unbemannte U-Boote im Hafen. Was steckt dahinter?

Zwei unbekannte Unterwasserfahrzeuge, die heimlich im Südchinesischen Meer eingesetzt wurden, wurden auf dem Marinestützpunkt Sanya gesehen. Die Fahrzeuge wurden mittels Satellitenbildern aufgenommen. Die beiden Fahrzeuge sind seit März 2021 präsent, aber erst jetzt sind die Fotos dazu ans Tageslicht gekommen.

Die Anordnung der beiden autonomen Fahrzeuge weist auf Versuche oder Tests hin. Sanya ist Teil einer Reihe wichtiger Marinestützpunkte in der Region und beherbergt einsatzbereite U-Boote. Der Kai, an dem die neuen extragroßen, unbemannten Unterwasser-Fahrzeugen (XLUUVs) gesichtet wurden, befindet sich in der Nähe der Stelle, an der früher chinesische Kleinst-U-Boote stationiert waren, wie NavalNews berichtet.

Google Earth Satellitenbilder als beliebtes Werkzeug

Die beiden Unterwasserfahrzeuge wurden mit Google-Earth-Bildern entdeckt. Google Earth wird im Verteidigungsbereich häufig als Spionagetool verwendet, um damit zu sehen, was in gegnerischen Gebieten so los ist. Natürlich gibt es aber viele weitere Satellitenbilder aus anderen Quellen, was erklärt, dass die beiden Fahrzeuge so spät entdeckt worden waren.

Die Unterwasserboote, die auf den Bildern zu sehen sind, sind unterschiedlich groß. Das spricht ebenfalls dafür, dass gerade Prototypen erprobt werden und geschaut wird, welches sich besser für militärische Zwecke eignet.