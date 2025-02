China plant "Raumstation" 2.000 Meter unter der Meeresoberfläche

Peking hat dem Bau einer "Raumstation" im Südchinesischen Meer zugestimmt, wie die South China Morning Post berichtet. Die Station bzw. das U-Boot soll in einer Tiefe von 2.000 Metern liegen und nicht nur als wissenschaftliches, sondern auch geopolitisches Leuchtfeuer dienen. Das Südchinesische Meer ist reich an Bodenschätzen, weshalb auch mehrere Länder Gebietsansprüche stellen.

Betrieb bis 2030 geplant

Die Forschungsstation soll ca. 2030 in Betrieb gehen und Platz für bis zu 6 Forschern bieten, die sich dort bis zu einem Monat lang aufhalten können. Das unter Forschern als "Unterwasser-Raumstation" bezeichnete U-Boot soll u.a. dazu genutzt werden, sogenannte "Cold Seeps" (kalte Quellen) zu untersuchen. Im Gegensatz zu heißen Thermalquellen bzw. Schwarzen Rauchern sind das Orte, wo nicht erwärmtes, meist mit Methan versetztes Wasser aus dem Meeresboden hervortritt.

An diesen Stellen tritt oft auch sogenanntes Methaneis oder brennbares Eis auf. Dabei handelt es sich um eine eisähnliche Verbindung, in der Methangasmoleküle in einem Käfig aus Wassermolekülen eingeschlossen sind. Diese Substanz bildet sich unter hohem Druck und niedrigen Temperaturen, wie sie in tiefen Bereichen des Meeres herrschen.

