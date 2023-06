Tiefseebergbau: Forscher warnen vor katastrophalen Folgen

Angesichts des wachsenden kommerziellen Interesses am Tiefseebergbau warnen europäische Wissenschaftsakademien vor den katastrophalen Folgen des Abbaus von Bodenschätzen in der Tiefsee für die Meeres-Ökosysteme. Die Forscher*innen bestreiten in einem Bericht, dass der Tiefseebergbau für die Erreichung der Klimaziele unverzichtbar sei. Sie fordern ein Moratorium für den Tiefseebergbau und plädieren dafür, Recyclingmöglichkeiten und terrestrische Ressourcen zuerst zu erforschen.

Hintergrund des am Donnerstag veröffentlichten Berichts der Dachorganisation der europäischen Wissenschafts-Akademien EASAC, der auch die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) angehört, ist eine bevorstehende Entscheidung der International Seabed Authority (ISA) über den industriellen Tiefseebergbau. Dieser internationalen Organisation gehören 167 Staaten und die EU an, sie wurde durch die UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 ins Leben gerufen.