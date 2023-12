Chinas neues Bohrschiff soll brennbares Eis aus dem Ozean ernten

China das laut eigenen Angaben weltweit fortschrittlichste Tiefseebohrschiff vom Stapel. Es soll energiereiches brennbares Eis vom Meeresboden ernten und in den tiefsten Gewässern der Erde, auch im Bereich des Marianengrabens, arbeiten. Das berichtet die South China Morning Post. Auch die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtet davon.

Das Forschungsschiff wurde Mengxiang getauft, was so viel wie “Traum” bedeutet. Es hat eine Länge von knapp 180 Meter und eine Breite von 33 Meter. Es kann bis zu 120 Tage auf Hoher See bleiben, ohne an einen Hafen zu müssen und dabei fast 28.000 Kilometer zurücklegen. Es ist laut chinesischen Angaben das einzige Schiff der Welt, das in Tiefen von 11.000 Meter unter dem Meeresspiegel bohren kann. Die so gewonnenen Proben können in einem Labor direkt an Bord analysiert werden.

