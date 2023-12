China holt Uran für Atomkraftwerke aus dem Meerwasser

Forscher*innen der Northeast Normal University in China haben einen effizienten Weg gefunden, um Uran aus Meerwasser zu gewinnen. Die Methode könnte dazu beitragen, den Übergang zu kohlenstofffreien Energiequellen zu beschleunigen. Angereichertes Uran, das aus Natururan gewonnen wird, ist nämlich ein weit verbreiteter Brennstoff für Kernreaktoren. In Schwerwasserreaktoren kann auch Natururan direkt als Brennstoff genutzt werden.

Ihre Methode beschreiben sie in einer Studie im Fachmagazin ASC Central Science. Dabei konnten sie innerhalb von 24 Tagen 12,6 Mikrogramm an uranhaltiger Substanz pro Gramm Meerwasser extrahieren. Die Forscher*innen nutzten dafür eine spezielle Form von Elektrokatalyse.

4,5 Milliarden Tonnen Uran im Meer

In ihrer Studie schätzen die Wissenschaftler*innen, dass sich im gesamten Meerwasser der Welt etwa 4,5 Milliarden Tonnen Uran befinden. Das ist fast 1.000 Mal mehr als die Vorkommen an Land. Leider ist das Uran jedoch in einer sehr geringen Konzentration im Wasser gelöst. Nur etwa 3 von einer Milliarde Teilchen im Meerwasser sind Uran. Das Vorhandensein von Dutzenden anderen Elementen wie Natrium und Magnesium macht es zudem schwierig, das Uran zu isolieren.