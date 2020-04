Atommüll könnte E-Autos fast unendlich Reichweite bringen

Radioaktive Abfälle könnten dazu genutzt werden, extrem langhaltende Energiequellen herzustellen. Das behaupten britische Wissenschafter der Universität Bristol. Das radioaktive Isotop C 14 fällt in Atomkraftwerken normalerweise als Atommüll an. Den Forschern ist es gelungen daraus Batterien herzustellen, die extrem lange Energie abgeben können.

Ein künstlich hergestellter Diamant könne elektrische Spannung generieren, wenn er sich in der Nähe des radioaktiven Materials befindet, schreiben die Wissenschafter. Da das Material selbst strahlt, könnte auf diese Weise quasi dauerhaft Elektrizität abgegeben werden. Allerdings ist die dadurch erzeugte Energie noch sehr gering.

Wie eine AA-Batterie

Eine Batterie aus einem Gramm C 14 könnte etwa 15 Joule pro Tag liefern. Das ist in etwa so viel Energie, wie eine AA-Batterie abgeben kann. Allerdings würde eine solche Stromquelle auch nach 5.730 Jahren noch die Hälfte ihrer Leistung bringen.