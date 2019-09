Warum haben Elektroautos keine höhere Reichweite?

Das US-amerikanische Start-up Aptera sucht derzeit Investoren, um seine Vision von einem Elektroauto zu realisieren, das mit einer Akkuladung 1000 Meilen bzw. 1600 Kilometer weit kommt. Mit einer derartigen Leistung wäre einer der größten Schwachpunkte der Elektromobilität eliminiert: die Reichweitenangst. Selbst mit jenen E-Autos, die üppige 100 Kilowattstunden in ihren Akkus haben, kommt man derzeit nicht so weit, wie man es mit Benzin oder Diesel gewohnt ist. Aber warum ist das so?

Widerstände

"Alle Fahrzeuge müssen mit bestimmten Fahrwiderständen umgehen", sagt Mario Hirz, stellvertretender Leiter des Instituts für Fahrzeugtechnik an der TU Graz, im Gespräch mit der futurezone. "Die setzen sich zusammen aus Rollwiderstand, aerodynamischem Widerstand, Bremswiderstand und Steigungswiderstand." Jeder dieser Faktoren erfordert den Einsatz von Energie. Bei Elektroautos wird der Bremswiderstand üblicherweise geringer, weil der Motor beim Bremsen Energie rückgewinnen (rekuperieren) kann. Dafür sind ihre Akkus relativ schwer, was den Rollwiderstand erhöht.

Der aerodynamische Widerstand sinkt, weil Kühleröffnungen kleiner werden oder wegfallen. Allerdings gibt es den Trend zu immer größeren Fahrzeugen - auch bei E-Autos. Während sich die Windschlüpfrigkeit (cw-Wert) von Neuwagen stetig verbessert, wächst ihre Frontfläche. In Summe wird der Luftwiderstand immer größer. "Rein physikalisch macht es keinen Sinn, so etwas zu bauen", sagt Hirz. "Aber SUVs sind die beliebteste Fahrzeugklasse. Kunden sind bereit, für diese großen Fahrzeuge mehr zu zahlen und Autohersteller bedienen die Nachfrage." Beispiele, dass auch E-Auto-Hersteller dem Trend folgen, sind etwa das Tesla Model X, der Jaguar I-Pace, der Audi e-tron und der Mercedes-Benz EQC.

Energiedichte

Noch mehr Akkus in ein Elektroauto zu stecken, würde das Fahrzeuggewicht zusätzlich erhöhen und damit den Rollwiderstand. Ein 100-kWh-Akku eines Tesla Model S wiegt beispielsweise über 500 Kilogramm. Hier kommt das Problem der geringen Energiedichte von Akkus zu tragen, meint Hirz. "In Bezug auf Volumen haben Benzin und Diesel eine höhere Energiedichte - mit weniger Gewicht kommt man daher weiter". Akkus zu vergrößern brächte außerdem das Problem einer noch längeren Ladedauer mit sich - ein weiterer großer Kritikpunkt an Elektrofahrzeugen.

Momentan sieht es nicht so aus, als ob viele Menschen bereit wären, sich in ein kleines, dreirädriges, flaches Fahrzeug - mit so gut wie keinem Raum für Gepäck - zu setzen. Nicht umsonst ist die Firma Aptera 2011 schon ein Mal pleite gegangen. 1600 Kilometer mit einer Akkuladung sind für die TU Graz im Übrigen ein Klacks. 2011 erzielte ein Studenten-Team der Uni mit seinem Fahrzeug "Fennek" den Rekord von 842 Kilometer mit nur einer Kilowattstunde. Das entspricht ungefähr dem Stromverbrauch für einen Maschinenwaschgang. Zum Vergleich: Das Vehikel von Aptera benötigt für 1600 Kilometer 100 Kilowattstunden. Praxistauglich für den Straßenverkehr ist das winzige Gefährt Fennek, in dem der Fahrer mehr liegt als sitzt, freilich nicht.