Deutsches Solar-E-Auto enthüllt ungewöhnliches Innenraum-Design

Die Vision des deutschen Start-ups Sono Motors klingt fast zu gut um wahr zu sein: Mit dem Sion will das Münchner Unternehmen ein Elektroauto auf den Markt bringen, das sich durch Solarzellen, die sich am Fahrzeug befinden, selbständig aufladen kann. Das futuristische E-Auto soll am Ende nicht mehr als 25.500 Euro kosten. Nun hat Sono Motors erstmals Einblicke in den Innenraum des Serienmodells gewährt.

Beim Sion stehe die Reduktion auf das Wesentliche im Mittelpunkt, heißt es in einer Aussendung des Start-ups. In der Mittelkonsole befindet sich ein zentrales 10-Zoll-Display für das Infotainmentsystem. Ein zusätzlicher 7-Zoll-Bildschirm ist hinter dem Lenkrad angebracht und dient als Instrumententafel, die wichtige Fahrzeuginformationen anzeigt.