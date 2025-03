China will Teleskop mit 7.200 Antennen auf dem Mond bauen

➤ Mehr lesen: NASA will aus Mondkrater gigantisches Teleskop machen

Wissenschaftler der China Academy of Space Technology schlagen vor, dass sich das Radioteleskopnetz über 30 Kilometer erstrecken sollte. Da mehrere Teleskope miteinander verbunden wären, könnte das System eine hohe Auflösung und Empfindlichkeit bieten, um die "kosmische Dunkelheit" zu erforschen und Exoplaneten zu entdecken.

Das Riesenteleskop würde aus 7.200 schmetterlingsförmigen Antennen bestehen, wie die South China Morning Post berichtet. Das System könnte damit in der Lage sein, kosmische Signale mit l angen Wellenlängen aufzuspüren.

Was passierte in der frühen Geschichte des Universums ? Diese Frage stellen sich nicht nur chinesische Wissenschaftler. Sie schlagen jetzt aber vor, ein Riesenteleskop auf der Rückseite des Mondes zu bauen, um genau diese Frage zu beantworten.

Doch die chinesische Variante könnte schneller einsatzbereit sein, so die Wissenschaftler. Sie gehen davon aus, dass das Radioteleskop innerhalb eines Jahrzehnts realisiert werden könnte. Das sei möglich durch die Unterstützung von robotergestützten und bemannten Mondmissionen.

„Das Projekt ist eine hochkomplexe Ingenieuraufgabe, die wissenschaftliche Instrumente, Relay Satelliten, Roboter, Mondlogistik und Kommunikationsnetzwerke umfasst”, schreibt das Team in der Publikation Space Science and Technology.

Aufbau in mehreren Etappen

Das Projekt ist also mit Herausforderungen verbunden. Denn im unwegsamen Gelände des Mondes muss ein geeigneter, ebener Standort gefunden werden. Aus diesem Grund haben die Forscher einen stufenweisen Aufbau vorgeschlagen.

In einer ersten Phase sollen 16 Antennen durch unbemannte Chang'e-Missionen (7 und 8) mit Hilfe von Robotern installiert werden. Diese Phase, die bis zu drei Jahre dauern kann, soll eine erste Untersuchung ermöglichen. In der zweiten Phase sollen etwa 100 Antennen von Astronauten installiert werden. In der letzten Phase soll das System mit Hilfe der noch zu bauenden zukünftigen Mondforschungsbasis aufgebaut werden.