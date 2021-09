Neues Teleskop-System produziert extrem detailliertes Bild vom Mond

Das GBT, mit dem die Aufnahme gelang, ist das weltgrößte lenkbare Radioteleskop. Das bedeutet, dass Astronom*innen es nach ihren Wünschen drehen können, um ein bestimmtes Objekt zu beobachten. Nun wurde es mit einem neuen Radar-Sender ausgestattet, der Signale ins All schickt.

Die Aufnahme hat eine Auflösung von 1,4 Milliarden Pixel und ist 5 x 5 Meter groß (hier ist es in voller Auflösung zu sehen). Das Bild zeigt den gesamten Tycho Krater und das Umland. Er ist der bedeutendste Mondkrater mit einem Durchmesser von 86 Kilometern .

Ein neues Teleskop-System hat mit Foto des Mondkraters neue Maßstäbe gesetzt. Bisher ist noch keine Aufnahme von der Erde aus gelungen, die so detailliert war wie das neue Bild des Tycho Kraters . Gemacht wurde es mit dem Green Bank Teleskop (GBT) und neuer Radar-Technologie.

Das Green Bank Teleskop (GBT) steht in West Virginia

Die Signale werden von der Mondoberfläche reflektiert und werden vom Very Long Baseline Array des National Radio Astronomy Observatory (NRAO) empfangen. Diese Signale werden miteinander verglichen und analysiert, um ein so detailliertes Bild zu erzeugen, heißt es in einem Statement.

Die Forscher*innen testeten das neue System bereits im Jänner, indem sie eine Aufnahme des Apollo-15-Landeplatzes machten. Dieses Bild war bereits so detailliert, dass Objekte mit einer Größe von 5 Metern darauf zu sehen waren (hier geht's zum Foto).