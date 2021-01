Was der Bergbau am Mond für die Erde bedeutet

Schon in den 60er- und 70er-Jahren des vorigen Jahrhunderts haben Apollo-Astronauten über 380 Kilogramm Mondmaterial zur Erde gebracht – in Form von tief ausgebohrten Gesteinskernen, Kiesel und feinstem Staub. Vor wenigen Wochen brachte auch die chinesische Raumsonde „Chang’e 5“ knapp 2 Kilogramm Gestein für die Erforschung des Erdtrabanten auf die Erde zurück.

Mit den geplanten bemannten Mondmissionen in den kommenden Jahren und der Stationierung permanenter Besatzungen wird der Bergbau auf dem Mond an Bedeutung gewinnen. Laut einer Studie der University of New South Wales und der NASA wäre die Ressourcennutzung vor Ort jedenfalls günstiger als der Transport von der Erde. Das lokale Baumaterial Regolith, also Mondstaub, könnte für den Aufbau strahlensicherer Unterkünfte und Labore zum Einsatz kommen. Sauerstoff und Wasserstoff könnte man zudem aus dem vermuteten Eis in schattigen Kratern gewinnen.