Eindrucksvolles NASA-Video von Flug um den Mond in 4K

Laut der NASA wurden die Aufnahmen so gewählt, dass sie den Flug von Apollo 13 entsprechen. Aufgrund einer Explosion an Bord konnte Apollo 13 nicht am Mond landen. Zwar konnte die Lage stabilisiert werden, dennoch war die folgende Mondumrundung ein kritischer Moment.

Während das Raumschiff an der Rückseite des Mondes ist, gibt es nämlich keinen Funkkontakt zur Erde. Im Fall der Apollo 13 hat das 25 Minuten gedauert. Der Flug um den Mond war nötig, um Schwung zu holen. Denn aufgrund der Explosion wurde angenommen, dass das Haupttriebwerk beschädigt war und dessen Zündung eine weitere Explosion auslösen hätte können. Das Triebwerk des Luna-Moduls Aquarius, das die Crew der Apollo 13 stattdessen nutzte, hätte nicht genug Leistung gehabt, um das Raumschiff ohne den Schwung des Mondes zurück zur Erde zu bringen.

Für das Video wurden die Aufnahmen beschleunigt, sagt die NASA. Die Apollo-13-Astronauten hätten die Landschaft des Mondes nicht so schnell vorbeiziehen gesehen.