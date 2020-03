Chinas Mond-Rover macht überraschende Entdeckung

Der chinesische Mond-Rover Yutu-2 hat auf der Rückseite des Mondes den Boden analysiert. Mit hochfrequentem Radar hat der Roboter 40 Meter tief in den Mond-Boden geblickt und ist dabei auf eine meterdicke Sand- und Staubschicht gestoßen.

Wie die Forscher im Wissenschaftsmagazin Science Advances erklären, zeigen die Daten von Yutu-2, dass sich der Mond-Rover an der Spitze einer 12 Meter dicken Schicht aus Mondstaub befindet. "Das ist eine Menge Regolith", wird David Kring vom Lunar and Planetary Institute in Houston, Texas von der New York Times zitiert. "Für uns ist das ein neuer Denkanstoß", so der Wissenschafter.