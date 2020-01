China zeigt neue Bilder von der Mondrückseite

Strikte Ruhezeiten

Wie Space.com berichtet, findet man in der Sammlung Bilder aus dem gesamten vergangenen Jahr der Roboter auf dem Mond. Während Chang'e-4 stationär im Von-Karman-Krater verblieb, legte Yutu-2 eine Gesamtstrecke von 357 Meter zurück. Sonde und Rover müssen während ihrer Tätigkeiten immer wieder lange Pausen einlegen. In den rund 14 Tage dauernden Mondnächten werden die Maschinen jeweils in einen Schlafmodus versetzt.