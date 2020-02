Chinas Rover findet merkwürdige Steine auf der Mond-Rückseite

Analyse-Ergebnisse ausstehend

Um welche Art von Steinen es sich handelt, könne man aufgrund der schlechten Qualität der Aufnahme noch nicht sagen, so Moriarty. Es könnte sich um einen Brekzie handeln, der durch die enorme Hitze eines Meteroiteneinschlags entsteht. Es könnte sich allerdings auch um Krustengestein handeln, dass erst durch einen Aufschlag freigelegt wurde.

Um die Steine besser zu untersuchen wurde Yutu-2 so nah wie möglich an die betroffene Stelle navigiert. Dort kam sein "Visible and Near Imaging Spectrometer" (VNIS) zum Einsatz, mit dem die Lichtreflektion der Steine gemessen wurde. So sollen Rückschlüsse auf ihre Zusammensetzung gezogen werden.

Die Chang'e-4 Mission hatte bereits im September 2019 eine mysteriöse Substanz gefunden, die damals als "gel-artig" beschrieben wurde. Zwar konnte man die Substanz ebenfalls aus nächster Nähe untersuchen, alle Ergebnisse blieben aber bisher unter Verschluss. Mit den Chang'e-5 und Chang'e-6-Missionen, die China derzeit plant, sollen Gesteinsproben eingesammelt und 2023 auf die Erde zurückgebracht werden.