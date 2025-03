Gibt es wirklich keine kleinen Smartphones mehr?

Egal, ob in der Subreddit Smallphones , in Amazon-Bewertungen – „Ich suche nach einem Handy in der Groesse und den Eigenschaften: klein (<5Zoll)“ – oder im persönlichen Umfeld: überall gibt es Menschen, die sich nach einem handlichen Smartphone sehnen. Unter den aktuellen Handys der wichtigsten Hersteller gibt es keines mit einer Bildschirmdiagonale unter 6 Zoll . Das entspricht 15,2 Zentimetern , die derzeit als „kompakt“ gelten.

2013 wurden erstmals mehr Smartphones als klassische Handys verkauft. Auf dem asiatischen Markt stiegen die Verkäufe im Vergleich zu 2012 um satte 74 Prozent, wie der Guardian damals meldete. Zu der Zeit zeichnete sich im asiatischen Raum langsam eine Tendenz zu großen Smartphones ab.

Noch 2015 kommentierte Android Authority die in den USA erschienenen 6-Zoll Modelle als „kolossal“ und hoffte auf zukünftige Geräte mit Displaydiagonalne unter 5 Zoll. Doch der Trend zu immer größeren Bildschirmen sollte sich schließlich auch im Westen durchsetzen. Handys wurden vom Kommunikationswerkzeug zum Entertainment- und Arbeitsgerät. Größere Displays sind zum Serien-Schauen oder für Video-Meetings einfach praktisch.

Mehr Platz für Akku, Kamera und Kühlung

In größeren Gehäusen ist logischerweise mehr Platz für die verschiedenen Komponenten. Vor allem Akku und Kamerasensoren profitieren stark vom größeren Format. Wer längere Batterielaufzeit und lichtstärkere Foto-Möglichkeiten haben will, ist mit einem größeren Smartphone tendenziell besser beraten.

Im Gegensatz zu Standcomputern und vielen Laptops haben Smartphones keine Lüfter, die die Abwärme ableiten. Die passive Kühlung braucht dennoch Platz für Kühlkörper und Luft, sonst überhitzt die CPU. Kleinere Smartphones sind aus diesem Grund auch meist leistungsschwächer als größere Modelle.

Entwicklungs- und Herstellungskosten zu hoch

Dazu kommen hohe Entwicklungs- und Herstellungskosten für kleine Smartphones. Das Innenleben eines Handys zu designen, ist sehr aufwendig. Das Investment dafür rentiert sich für einen Hersteller erst, wenn dieser erwartet, große Stückzahlen zu verkaufen.

Das ist allerdings nicht der Fall und so zieht sich das gleiche Problem bis in die Produktion weiter: wegen geringer Mengen kommt der Skaleneffekt nicht zum Tragen. Einzelne Bauteile für kleine Smartphones sind teurer herzustellen als vergleichbare für größere Geräte. So kommt es, dass technisch schwächere Komponenten teils mehr kosten als die High-End-Versionen davon, was sich natürlich auch im Endpreis des Smartphones niederschlägt.

Handys unter 6 Zoll: Winziger Marktanteil in Österreich

Eine Nachfrage bei A1, der in seinen Shops Smartphones von Apple, Samsung und einer Handvoll weiterer Hersteller vertreibt, ergibt wenig Konkretes. Der Mobilfunkanbieter erhebt bei seinen Verkäufen keine Statistiken zur Größe der Geräte. Auf dem heimischem Markt hätten Smartphones mit einer Bildschirmdiagonale von weniger als 6 Zoll zuletzt nach verkauften Stückzahlen weniger als 5 Prozent ausgemacht.

Magenta hat mit dem Emporia SMART.5 mini – einem günstigen Einsteiger- bzw. Seniorengerät mit 4,95 Zoll Bildschirmdiagonale – nur noch ein einziges Smartphone im Sortiment, das tatsächlich als „kompakt“ durchgeht. Ein Unternehmenssprecher meint auf Anfrage dazu: „Die Nachfrage richtet sich meist nach den Herstellern. Kundinnen und Kunden wollen zum Beispiel ein Smartphone von Apple, Samsung oder Xiaomi, die Größe ist dann sekundär“.