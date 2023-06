Asus Zenfone 10: Das kleine Android-Phone im Test

Das Mini-Handy ist für all jene, die ständig jammern, dass es keine kleinen Smartphones mehr gibt.

Aber es gibt noch kleine Smartphones - zum Beispiel das Asus Zenfone 10 , das gerade eben auf den Markt gekommen ist und das ich in den vergangenen Tagen genauer unter die Lupe genommen haben.

Klein, aber wirklich das kleinste?

Mit einer Display-Diagonale von gerademal 5,9 Zoll schickt sich das Asus Zenfone 10 an, das kleinste, leistungsstarke Android-Phone zu sein. Gerne wollte ich auch in der Headline vom "kleinsten" Gerät schreiben, aber es ist nicht in jeglicher Hinsicht das kleinste.

Denn das Samsung Galaxy S23 hat zwar mit 6,1 Zoll eine etwas größere Bildschirmdiagonale, ist aber um exakt 0,2 Millimeter kürzer als das aktuelle Zenfone. In der Breite hingegen misst das Asus-Handy 2,8 Millimeter weniger.

Betrachtet man die Tiefe, dann ist das Zenfone 10 ein regelrechter Prügel. Es ist nämlich 9,4 Millimeter dick. Das Galaxy S23 kommt hier auf lediglich 7,6 Millimeter, was beim Handling einen deutlichen Unterschied macht.

Welches der beiden Smartphones nun kleiner ist, kommt auf den Blickwinkel an. Von der Grundfläche her betrachtet, kommt das Samsung Galaxy S23 auf 103,72 cm2, das Asus Zenfone 10 auf nur 99,77 cm2. Volumenmäßig sieht es wieder anders aus. Hier kommt das S23 auf nur 78,83 cm3 und das Zenfone 10 auf 93,78 cm3 - beides ohne Kameramodul.

➤ Mehr lesen: Samsung Galaxy S23 im Test - Das schönste Handy seit Langem