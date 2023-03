Samsung Galaxy S23 im Test: Das schönste Handy seit Langem

Das S23-Design hat es mir angetan. Aber auch abseits vom Look, kann das Samsung-Handy punkten.

"Die Smartphones sehen seit Jahren alle gleich aus!" - Einer solchen Kritik kann man kaum etwas entgegenhalten. In der Tat hat sich in den vergangenen paar Jahren am Design der Handys nicht wirklich etwas geändert.

Umso erfrischender ist es, wenn dann ein Smartphone daherkommt, das sich optisch von der Konkurrenz recht deutlich unterscheidet und seine eigene Design-Sprache gefunden hat. In diesem Fall ist die Rede vom Samsung Galaxy S23, das ich gemeinsam mit dem größeren Samsung Galaxy S23+ getestet habe.