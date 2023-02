Xiaomi 13 Pro im Test: Hochwertige Leica-Kamera zum hohen Preis

Highlight ist auf jeden Fall die neue Kamera , die auf einen riesigen 1-Zoll-Sensor aufbaut und in Zusammenarbeit mit Leica entstanden ist. Daneben gibt es ein extrem helles Display und eine Ladeleistung , die die allermeisten Konkurrenzmodelle in den Schatten stellt – das gilt leider auch für den Preis .

Der chinesische Smartphone-Hersteller hat im Vorfeld des MWC in Barcelona seine Flaggschiff-Reihe präsentiert. Das Top-Gerät – Xiaomi 13 Pro – lockt wieder mit überragenden Spezifikationen und zahlreichen Neuerungen, die vor allem im Detail zu finden sind.

Design ist in die Jahre gekommen

Wer nach einem neuen, frischeren Look Ausschau hält, könnte sich eventuell das Standardgerät Xiaomi 13 ansehen. Dieses kommt nämlich mit einem moderneren Design: flache Vorder- und Rückseite, kompromisslos kantige Ränder und einem ebenso flachen Rahmen. Allerdings sind beim Standardgerät einige Abstriche bei der Kamera hinzunehmen.

Dafür ist das wuchtige Kameramodul nicht mehr länglich oder rund, sondern in einem quadratischen Teil integriert. Inklusive des Leica-Brandings auf der Kamera hat die Rückseite des Xiaomi 13 Pro somit einen hohen Wiedererkennungseffekt.

Das ermöglicht zwar einen besonders schmalen Aluminiumrahmen , die Längsseiten wirken dadurch aber auch extrem unruhig. Außerdem stören die scharfen Linien im Rahmen, wenn man mit dem Finger darüberstreicht. Da dieser Look schon seit einigen Jahren quasi Standard ist, kommt das Gehäuse des Xiaomi 13 Pro ziemlich inspirationslos rüber.

Ob ein Design gefällt oder nicht, liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters. Und in meinen Augen hat sich das Design des Gehäuses schon ziemlich abgenutzt. Das Xiaomi 13 Pro kommt noch immer mit einem Display, das sich leicht über die seitlichen Ränder zieht - ebenso bei der Rückseite.

Die Auflösung ist mit 1.440 x 3.200 Pixel ebenso besonders hoch und die adaptive Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz funktioniert einwandfrei. Dass sich die Refresh-Rate selbstständig zwischen 1 und 120 Hz an die Bildschirminhalte anpasst, fällt nicht auf und kommt dem Akku zugute.

Am Bildschirm des Xiaomi-Flaggschiffs gibt es absolut nichts auszusetzen. Ganz im Gegenteil: Für das 6,73 Zoll große LTPO OLED gibt es ein großes Lob. Mit einer Helligkeit von 1.200 nits ist es im Vergleich mit anderen Geräten besonders hell. Die Peak-Helligkeit liegt sogar bei 1.900 nits , womit das Xioami 13 Pro nur vom aktuellen iPhone 14 Pro Max übertroffen wird.

Ermöglichen soll dies in erster Linie der 1 Zoll große Sensor der 50-MP-Hauptkamera , der besonders viel Licht aufnehmen und verarbeiten kann. Vor allem in Situation mit ungünstigen Lichtbedingungen soll dies dem Xiaomi-Flaggschiff zugutekommen.

Entstanden ist die Kamera des Xiaomi-Flaggschiffs in Zusammenarbeit mit dem ikonischen Kamerahersteller Leica , dessen Name auf der Handy-Rückseite zu lesen ist. Insofern verbürgt sich der deutsche Fotospezialist dafür, dass die Kameraqualität des Xiaomi 13 Pro den hohen Ansprüchen gerecht wird.

Davon abgesehen, ist die Kameraqualität des Xiaomi 13 Pro nur positiv aufgefallen. Die Bilder haben einen hohen Dynamikumfang und bestechen durch ihre Detail - sowie Farbtreue . Wirklich beeindruckend wird es dann aber in schlechten Lichtsituationen.

Kleinere Schwierigkeiten hat die Kamera beziehungsweise die Kamera-Software eigentlich nur bei Gegenlichtsituationen . Fotografiert man gegen die Sonne, wird das Bild ziemlich dunkel, allerdings gleichzeitig mit stark gesättigten Farben dargestellt (vor allem im Vibrant-Mode). Dadurch erscheint so manche Situation etwas unnatürlich und nicht wirklich schön.

Dass sich der riesige Kamerabuckel und die Zusammenarbeit mit Leica auszahlen, merkt man beim Xiaomi 13 Pro bereits nach den ersten Schnappschüssen. Die Qualität der Bilder ist in den allermeisten Fällen wirklich beeindruckend.

An den Details, der Schärfe und der Farbwiedergabe gibt es im Night-Mode eigentlich nicht viel zum Aussetzen. Für meinen Geschmack greift das Auto-HDR manchmal ein bisschen zu viel ein - aber das ist im Falle des Xiaomi 13 Pro ein Jammern auf hohem Niveau.

Im Night-Mode kann der 1-Zoll-Sensor in Kombination mit der Leica-Linse und einem offenbar gut abgestimmten Bildstabilisator seine volle Stärke ausspielen. Das Ergebnis sind Nachtaufnahmen, die einerseits von besonders hoher Qualität sind und gleichzeitig das abendliche Ambiente entsprechend wiedergeben.

All diese Kritik bezieht sich übrigens auf den Vergleich mit der Hauptkamera. Im Vergleich mit Weitwinkelkameras der Konkurrenz, bietet das Weitwinkelobjektiv des Xiaomi 13 Pro immer noch eine besonders hohe Qualität .

Dass die 50-MP-Weitwinkelkamera auf einem kleineren Sensor aufbaut, ist den Bildern anzusehen. Im Vergleich zur Hauptkamera sind die Farben nicht ganz so knallig und wirken zum Teil ein bisschen blass. Auch bei Dynamikumfang und der Schärfe gibt es kleinere Abstriche . Je schlechter die Lichtsituation, umso mehr fallen die Abstriche bei der Weitwinkelkamera ins Gewicht.

Beeindruckend ist auch die Qualität des Porträt-Modus . Personen im Vordergrund werden exakt erkannt und freigestellt, während der Hintergrund künstlich unscharf dargestellt wird. Das hat in allen Fällen und Lichtsituationen wunderbar funktioniert.

Auffallend gut ist die Videoqualität bei Nacht . Selbst in einer dunklen Umgebung ermöglicht das Xiaomi-Flaggschiff noch herzeigbare Clips - vor allem dann, wenn man das Smartphone besonders ruhig hält oder gar ein Stativ verwendet.

Inspirationslose Selfie-Kamera

Wenn man beim Xiaomi 13 Pro nach Enttäuschungen suchen will, wird man am ehesten bei der Selfie-Kamera fündig. Die Qualität ist ok, aber absolut nicht berauschend. Im Vergleich zur Hauptkamera auf der Rückseite fällt die Frontkamera deutlich zurück - von einem Flaggschiffgerät könnte man sich etwas mehr erwarten.