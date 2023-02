Xiaomi stellt neue Flaggschiff-Handys mit Leica-Kamera vor

Vorgestellt hat der chinesische Hersteller insgesamt 3 Modelle, die sich im Design komplett voneinander unterscheiden. Während das Xiaomi 13 Pro und das Standardgerät Xiaomi 13 in der Flaggschiff-Liga spielen, ist das günstigere Xiaomi 13 Lite in der Mittelklasse angesiedelt.

Im Rahmen des Mobile World Congress in Barcelona hat Xiaomi seine neuen Spitzengeräte vorgestellt. Im Mittelpunkt steht dabei die Kamera , die in Zusammenarbeit mit Leica entstanden ist sowie eine extra hohe Ladeleistung .

Leica-Kamersystem

Die Kamera wurde in Zusammenarbeit mit Leica entwickeln und bietet eine Vielzahl an verschiedenen Aufnahmemodi an. Zentral ist dabei der riesige 1 Zoll große Bildsensor der 50-MP-Hauptkamera. Die große Sensorfläche kann besonders viel Licht aufnehmen, wodurch in erster Linie die Nachtaufnahmen profitieren sollen.

Daneben gibt es noch ein 50-MP-Teleobjektiv mit einem 3,2-fachen optischen Zoom sowie eine 50-MP-Weitwinkelkamera. Als Selfie-Shooter kommt eine 32-MP-Kamera zum Einsatz. Als Prozessor dient ein Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm).