Xiaomi präsentiert günstiges Redmi-Tablet

Mit seiner Pad-Reihe hat Xiaomi eigene Tablets im Angebot. Das aktuelle aus dieser Serie ist das Xiaomi Pad 5, das vergangenes Jahr präsentiert wurde und mittlerweile für rund 340 Euro zu haben ist. Auf seinem globalen Launch-Event in München hat der Hersteller nun erstmals mit seiner Sub-Marke Redmi ein eigenes Tablet präsentiert.

Das Design des Redmi Pad erinnert an die aktuellen Smartphones von Xiaomi - vor allem das Kameramodul scheint 1-zu-1 dasselbe zu sein. Das Unibody-Gehäuse wirkt robust und verleiht dem Tablet in modernen Look.