Nokia T20 im Test: Ein preiswertes Wohnzimmer-Tablet

Mit dem günstigen Android-Tablet will Nokia eine Alternative zu iPad und Fire-Tablet anbieten.

Wir haben uns angesehen, ob das Nokia-Tablet sein Geld wert ist.

Seit Jahren befindet sich der Markt für Android-Tablets in einer Art Wachkoma: Kaum interessante oder leistungsfähige Geräte und das Android-Betriebssystem konnte auf den größeren Tablet-Displays keine zufriedenstellende User-Experience bieten. Wer wirklich ein Tablet brauchte, griff zu einem iPad. Und so stagnierten die Verkäufe von Android-Tablets beziehungsweise war der Absatz überhaupt rückläufig. In den Lockdowns der Pandemie änderte sich jedoch das Nutzungsverhalten: Homeoffice, Home-Schooling, zusätzliche Zeit am Bildschirm durch mehr Gaming, Streaming und Videotelefonie.

Tablet-Markt am Wendepunkt "Ein Wendepunkt für den Tablet-Markt", sagte Eric Matthes, General Manager von Nokia im deutschsprachigen Raum, bei einer Veranstaltung in Wien. Denn seither zeige die Kurve bei Tablet-Verkäufen wieder nach oben. Vor allem günstige Tablets für die gesamte Familie würden dabei hoch im Kurs stehen, erklärte der Nokia-Manager. Und genau hier will der ehemalige Handy-Primus mit seinem Nokia T20 mitnaschen. Seit Anfang Oktober ist das T20-Tablet erhältlich. 209 Euro will Nokia für günstigste Version haben. Ich habe die LTE-Version um 269 Euro getestet und mir angesehen, ob es den Preis wert ist und ob es als Familien-Tablet für das Wohnzimmer taugt.

Pro & Contra Toggle Infobox Pro Robustes und solides Gehäuse

Lange Versorgung mit Software-Updates garantiert

Ideal als Familien-Tablet

Kids Space und Entertainment Space

Ausreichend Anschlüsse

Akku hält lange durch

Niedriger Preis Contra Nicht allzu leistungsstark

Bildschirm könnte heller sein

Android für Tablets könnte wesentlich besser sein

11 Bilder © Bild: Nokia Nokia T20 © Bild: Florian Christof Nokia T20 © Bild: Florian Christof Nokia T20 © Bild: Florian Christof Nokia T20 © Bild: Florian Christof Nokia T20 © Bild: Florian Christof Nokia T20 © Bild: Nokia Nokia T20 © Bild: Nokia Nokia T20 © Bild: Nokia Nokia T20 © Bild: Nokia Nokia T20 © Bild: Nokia Nokia T20 Slideshow ansehen

Das Nokia T20 Solide, robust und standfest - ist mir als erstes eingefallen, als ich das Nokia T20 aus der Verpackung genommen habe. An der Verarbeitung gibt es nichts auszusetzen. Mit einem Gewicht von 465 Gramm bei einer Display-Diagonale von 10,4 Zoll liegt das Gerät gut in der Hand. Dass das Display von einem recht breiten Rahmen eingeschlossen wird, sieht zwar nicht besonders elegant aus, ist aber bei der Bedienung eines Tablets, das auch in Kinderhänden landet, von Vorteil. Unabsichtliche Berührungen des Bildschirms können dadurch nämlich weitgehend verhindert werden. Eine Schutzhülle ist jedenfalls empfehlenswert. Nokia bietet 2 passende Cover: Ein Rugged Case für zusätzlichen Schutz um 39,90 Euro und ein Rugged Flip Cover (59,90 Euro), um es auf einem Tisch aufstellen zu können. Der Bildschirm ist OK Der LC-Bildschirm liefert mit einer Auflösung von 1.200 x 2.000 Pixel und einer Pixeldichte von 224 ppi scharfe Bilder - daran gibt es nichts auszusetzen. Die Helligkeit mit 400 nits ist nicht berauschend und in diesem Preisbereich üblich. Verwendet man das Tablet im Freien, wünscht man sich einen helleren Screen. Im Innenraum sind die 400 nits ausreichend. Bei der Farbdarstellung und der Farbbalance ist mir das Blau etwas zu prominent. In den Einstellungen lässt sich der Blauanteil positiverweise reduzieren, wodurch der Screen etwas wärmer wirkt. Der Nachtlichtmodus ist dann allerdings wieder übertrieben und nimmt das Blau komplett raus.

Nokia T20 © Nokia

Technische Spezifikationen Toggle Infobox Nokia T20 Maße und Gewicht: 247,6 x 157,5 x 7,8 mm, 465 Gramm

Display: 10,4 Zoll IPS LCD, 400 nits, 1.200 x 2.000 Pixel

Kamera: 8 MP, AF; 1080p mit maximal 30 fps

Selfie-Kamera: 5 MP

Prozessor: Unisoc T610 (12 nm)

Speicher: 4/64 GB

Akku: 8.200 mAh, 15 Watt Charging, kein kabelloses Laden

Software: Android 11, 2 Jahre Android-Updates, 3 Jahre Sicherheits-Updates

Sonstiges: NFC, Wlan 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, microSD-Card-Slot, FM Radio, 3,5mm Kopfhöreranschluss

Preis: 269 Euro (UVP, LTE-Version) 239 Euro (UVP, WiFi-only Version) 209 Euro (UVP, WiFi-only Version, 3/32 GB)



Leistung könnte mehr sein, ist aber ausreichend Wer sich die Spezifikationen des Nokia T20 anschaut, sieht auf den ersten Blick, dass man sich keinen iPad-Konkurrenten erwarten braucht: Ein Arbeitsspeicher von 4 GB und ein interner Speicher von 64 GB lassen das Tablet nicht allzu schlecht dastehen. Der Unisoc Tiger T610 Prozessor sorgt allerdings für Stirnrunzeln. Und wenn man das Tablet bedient, wird man auch schnell feststellen, dass der T610 nicht allzu leistungsstark ist. Beim Start von ressourcenintensivere Anwendungen ist mit kleineren Verzögerungen zu rechnen. Einige Male - wenn auch selten - war bei der Nutzung des Tablets ein leichtes Ruckeln zu erkennen. Sind die Apps mal gestartet, ist der Unisoc-Prozessor aber in der Lage die Inhalte flüssig wiederzugeben. Auch Gaming und Streaming ist ohne ins Stocken zu geraten möglich.

Nokia T20 © Nokia

Android auf Tablets und Updates Nach wie vor finde ich es extrem schade, dass Android auf Tablets einfach keine wirklich gute User-Experience bieten kann. Um das Beste aus dem Nokia T20 herausholen zu können, muss man sich in Gaming- oder Streaming-Apps wie Netflix, YouTube, Disney+, Spotify oder Prime Video retten. Diese und noch weitere Apps funktionieren auf einem Android-Tablet wunderbar und lassen einem nahezu vergessen, dass weite Teile des Betriebssystems und zahlreiche andere Anwendungen auf einem größeren Display ein wahres Design-Chaos sind. Die Google-App, das Einstellungsmenü und vor allem die Notifications und das Control Center beziehungsweise das Pull-Down-Menü werden auf einem Android-Tablet nur größer dargestellt und sehen einfach nicht gut aus. Selbiges gilt für die allermeisten Social-Media-Apps (Instagram, Facebook, TikTok, Twitter und Reddit), die zum Teil auch nur im Hochformat dargestellt werden können. Das Nokia T20 läuft unter Android 11, das sich an Stock-Android orientiert und kaum verändert wurde. Nokia garantiert 2 Jahre lang Android-Updates und 3 Jahre lang monatliche Sicherheits-Updates.

Nokia T20 - Floating-App-Icon des Google Entertainment Space © Florian Christof

Kids Space und Entertainment Space Was das Nokia T20 von den meisten anderen Android-Tablets abhebt, sind Kids Space und Entertainment Space. Dabei handelt es sich um 2 vielversprechende Anwendungen von Google, mit denen der Android-Hersteller die User-Experience auf Tablets auf ein neues Level heben will. Wir haben uns den Kids Space und den Entertainment Space in 2 eigenen Tests näher angesehen.

Kameraqualität ist ausreichend Da wohl niemand ernsthaft ein Tablet zum Fotografieren verwendet, geht das Kamera-Setup des Nokia T20 in Ordnung. Um einen QR-Code abscannen zu können reicht die Hauptkamera allemal. Für Videocalls mit Freunden oder der Familie ist auch die Frontkamera ausreichend - eine wirklich hochwertige Videoqualität braucht man sich allerdings nicht erwarten. Genügend Anschlüsse und laute Lautsprecher Das Nokia T20 gibt es in einer WLAN-only- sowie in einer LTE-Variante. Neben einem eigenen Einschub für eine microSD-Karte zur Speichererweiterung ist auch ein herkömmlicher 3,5mm-Kopfhöreranschluss vorhanden. NFC ist nicht an Bord. Mit dem FM-Empfang kann das Tablet als klassisches Radio verwendet werden. Für den Antennenempfang muss ein Kopfhörer angesteckt werden. Trotzdem lassen sich die Radiosender über die Lautsprecher des Geräts wiedergeben. Die Lautsprecher befinden sich seitlich im Rahmen, wenn man das Tablet im Querformat verwendet. Sie sind laut genug, um Filme, Serien oder einen schnellen YouTube-Clip ohne zusätzliche Audio-Ausstattung ansehen zu können.

Nokia T20 © Florian Christof