Nokia X20 im Test: Wie soll das gut gehen?

Das X als Bezeichnung eines Nokia-Phones lässt nostalgische Erinnerungen an die Blütezeiten des finnischen Handyherstellers aufkommen; beispielsweise an die alten XpressMusic-Phones mit eingebautem MP3-Player, an die Feature-Phones der Xseries oder an das Einsteiger-Windows-Phone Nokia X.

Mit dem Launch neuer Handys hat Nokia im April das Namensschema seiner Smartphones geändert und nun taucht wieder das X in einer Modellbezeichnung auf. Das lässt darauf hoffen, dass Nokia mit der neuen X-Reihe der Konkurrenz wieder etwas entgegenzusetzen hat.

Wir haben uns das Nokia X20 genauer angesehen: Das stärkste Modell der neuen Mittelklasse-Reihe kommt mit einer Vierfach-Kamera sowie 5G und kostet 399 Euro (UVP). Schon ein Blick auf die technischen Spezifikationen legt nahe, dass es Nokia mit dem X20 schwer haben wird, gegen die Konkurrenz zu bestehen.