Das ist das beste Handynetz in Österreich 2024

Egal, ob man in der Freizeit über Google Maps ein gutes Restaurant finden oder einen Arbeitstermin per Videocall vom Auto aus machen möchte: Basis von all dem ist eine mobile Datenverbindung. Das Datenaufkommen ist in den vergangenen Jahren explodiert. Über 5 Milliarden Gigabyte gingen etwa 2023 durch Österreichs Mobilfunknetze – dreimal mehr als noch im Jahr 2018.

Welcher Anbieter das am besten hinbekommt und bei wem man am schnellsten und stabilsten surft, testet die futurezone jedes Jahr im großen Netztest. Auch wenn es in Österreich Dutzende Mobilfunkanbieter gibt, gibt es insgesamt nur 3 Netze. A1, Drei und Magenta betreiben jeweils eines. Das heißt, jeder dieser Provider baut Masten und Sender und hält sie instand.

Dass es dennoch sehr viel mehr Anbieter gibt, bei denen man Verträge abschließen oder Wertkarten kaufen kann, liegt an den sogenannten virtuellen Mobilfunkern. Diese Mobile Virtual Network Operators (MVNOs), wie zum Beispiel HoT, Spusu und Lycamobile, verwenden eines der obigen Netze und versorgen ihre Kunden auf diese Art und Weise.

Wenn man Kunde eines MVNOs werden möchte, empfiehlt es sich, davor beim jeweiligen Anbieter zu recherchieren, in welchem Netz er funkt. Teilweise können auch mehrere Netze genutzt werden. HoT verwendet etwa für alle Tarife das Netz von Magenta, außer für den unlimitierten Datentarif „HoT surf Unlimited“, bei dem das Drei-Netz verwendet wird.

Die Ergebnisse

Gesamtsieger des futurezone Netztests 2024 ist A1. Dahinter folgt Magenta, auf dem dritten Platz liegt Drei. A1 konnte sich dabei in allen Messkategorien mal mehr, mal weniger deutlich von der Konkurrenz absetzen.