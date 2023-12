Um die Leistung der Netze zu testen, setzt die futurezone auf sogenannte „Drive Tests“. Gewöhnliche Smartphones mit SIM-Karten der 3 Anbieter sowie einer speziellen App (Details dazu unten) werden dabei in Autos durch das ganze Land gefahren. Dabei wird ständig gemessen. Eine Messung an einem bestimmten Ort mit einem bestimmten Provider ist ein Datenpunkt. Rund eine Million dieser Datenpunkte wurden für das Gesamtergebnis ausgewertet. Messzeitraum war von April bis einschließlich September.

Insgesamt drei Anbieter betreiben jeweils ihr eigenes Netz: A1 , Drei und Magenta . Über diese funken nicht nur sie selbst, sondern auch zahlreiche virtuelle Mobilfunker (Mobile Virtual Network Operators – MVNOs) wie Hot , Yesss und Spusu , die sich in die Netze einmieten. Wenn man also wissen möchte, wie gut ein Diskont-Anbieter ist, muss man zuerst herausfinden, in welchem der 3 Netze er unterwegs ist. Bei Hot ist es etwa Magenta (außer beim Datentarif HoT Surf Unlimited, da ist es Drei), bei Yesss ist es A1, bei Spusu Drei.

Kategorien

Insgesamt gibt es 4 Oberkategorien, die wiederum in mehrere Subkategorien aufgeteilt sind. Die Kategorie „Speedtest“ ist etwa in durchschnittlichen Upload, durchschnittlichen Download sowie Spitzenwerte aufgeteilt. Für alle Einzelkategorien gibt es Punkte, die in der jeweiligen Oberkategorie zusammengefasst sind. Das Gesamtergebnis ergibt sich schließlich aus der Summe aller erzielten Punkte.

Sieht man sich die Ergebnisse im Detail an, hat A1 auch diesmal in allen Oberkategorien die Nase vorn. So auch beim klassischen Speedtest: Bei A1 wurde im Schnitt eine Downloadrate von 164 und eine Uploadrate von 61 Mbit/s gemessen. Beim Zweitplatzierten Magenta waren es 133 und 44 Mbit/s, bei Drei 115 und 27 Mbit/s. Auch wenn sich das in diesem Fall sogar mit dem Endergebnis deckt, sagt ein Speedtest nicht alles über die Netze aus. Das liegt unter anderem auch daran, dass die Mobilfunkbetreiber Speedtests anders behandeln als „normalen“ Internetverkehr.

„Die Netze wissen, was ein Speedtest ist und reagieren entsprechend“, erklärt Dalmus. Um hier möglichst hohe Werte erzielen zu können, werden diese Datenpakete dann schneller durchgelassen. Weil Speedtests dennoch weit verbreitet sind, sind sie Teil des Vergleichs.