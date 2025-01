So bekommt ihr ein Selfie von euch ins All

Der bekannte YouTuber und ehemalige NASA-Ingenieur Mark Rober hat in Zusammenarbeit mit Google, T-Mobile und SpaceX einen Satelliten namens SATGUS in die Erdumlaufbahn gebracht. Ziel des Projekts ist es, Selfies von Menschen mit unserem Planeten als Hintergrund aufzunehmen.

Möglich wird das mit einer Kamera und einem Google-Pixel-Handy, die bei dem Satelliten an Bord sind. Das Handy zeigt dabei ein Foto an, während die Kamera dieses mit der Erde im Hintergrund abbildet. Der Aufbau aus Kamera und Smartphone ist übrigens 2-mal an Bord, als Backup-System.

Interessierte können über eine spezielle Website ein Selfie hochladen und ihren Ort angeben, über dem das Foto gemacht werden soll. Bei den Smartphones handelt es sich um Google Pixel 8 Pro. Der Satellit und die Funktionsweise wurden von Rober auf seinem YouTube-Channel gezeigt bzw. erklärt.