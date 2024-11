Satellit wurde von Objekt getroffen: Foto zeigt das Loch

Ein Satellit, der in einer niedrigen Erdumlaufbahn unseren Planeten umkreist, ist mit einem kleinen Objekt zusammengestoßen. Ein Selfie des Satellitens zeigt das Loch, das durch die Kollision entstanden ist.

Satellit funktioniert noch

Trotz der Beschädigung funktioniert der Satellit MP 42 einwandfrei, schreibt die Betreiberfirma Kongsberg NanoAvionics in einem Statement. Auf das Loch sei man erst aufmerksam geworden, als der Trabant von sich selbst ein Foto aufgenommen hatte.

Was den Satelliten getroffen hat ist unklar. In Frage kommen Mikro-Meteoriten oder menschengemachter Weltraummüll. In jedem Fall dürfte es sich um ein extrem kleines Teil handeln, da das Loch nur ungefähr 6 Millimeter misst.

