Laser soll Weltraummüll von Erde aus zerstören

Die Zahl an menschengemachter Objekte im All hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Vieles, was in den Erdorbit geschossen wird, verbleibt dort, auch wenn es nicht mehr genutzt wird.

Dazu zählen, neben alten Satelliten, auch Teile von Raketen, die nach dem Start von Raumschiffen abgekoppelt wurden. Das führt unweigerlich dazu, dass Weltraumschrott zu einem immer größeren Problem wird. Aktive Satelliten und sogar die Internationale Raumstation ISS müssen immer wieder Müll ausweichen, der um die Erde kreist.

“Aufräumen” im All ist eine Herausforderung. Ein japanisches Start-up hat nun eine eher rabiate Idee entwickelt, um den Schrott loszuwerden. Die Firma namens Ex-Fusion will den Schrott mit einer Laserkanone vom Boden aus ins Visier nehmen. Die Idee ist es, die Objekte entgegen ihrer Flugrichtung zu treffen, wodurch ihr Flug verlangsamt wird. Das sollte in der Theorie dazu führen, dass die Objekte in die Erdatmosphäre eintreten und dort bestenfalls verglühen. Das berichtet Nikkei Asia.

