Video: Satellit fängt Weltraum-Müll mit gigantischem Netz ein

Das Surrey Space Centre der englischen Universität Surrey, wo der galaktische Müllsammler entwickelt wurde, hat ein Video veröffentlicht, das den erfolgreichen Test zeigt. Zu sehen ist, wie das riesige Netz in Spiderman-Manier den kleinen CubeSat einfängt. Der eingefangenen Test-Müll soll anschließend samt Netz den Orbit verlassen und auf von selber in die Erdatmosphäre eintreten. Theoretisch könnte eingefangener Weltraumschrott auch aus dem Orbit manövriert werden, sodass er beim Eintritt in die Erdatmosphäre verbrennt.