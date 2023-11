A1-CEO: "Investition in Glasfaser ist Investition in die Zukunft"

Marcus Grausam, der CEO von A1 Österreich, im futurezone-Interview über das Internet der Dinge, 5G und den Glasfaserausbau.

Marcus Grausam ist seit 2012 Technikvorstand von A1. In dieser Funktion verantwortete er den Ausbau des Glasfasernetzes sowie die Einführung von 4G und 5G. Seit September 2017 ist er CEO von A1 Österreich.

Eine leistungsfähige Internetverbindung mit reichlich Bandbreite wird längst als eine Selbstverständlichkeit angesehen. Ähnlich wie Kraftwerke, Stromnetze und Verkehrsadern stellt das Internet einen zentralen Teil der Infrastruktur dar. Auch wenn Stromleitungen, Eisenbahnen und Straßen deutlich präsenter sind als Netzwerkkabel und Funktürme, ist die Bereitstellung des Internets nicht weniger aufwendig. Wir haben Marcus Grausam, CEO von A1 Österreich erkundigt, wie es um den Glasfaserausbau in Österreich steht, welche Vorteile er bringt und was das alles mit dem "Internet of Things" zu tun hat.

Marcus Grausam, CEO von A1 Österreich © A1/ Del Missier

futurezone: Das Internet-of-Things (IoT) hat sich massiv gewandelt - vom reinen Schlagwort zum Querschnittsthema, das aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken ist. Welche Bilanz ziehen Sie aus den vergangenen Jahren in Bezug auf IoT?

Marcus Grausam: Ja, das stimmt: IoT ist für viele Unternehmen nicht mehr wegzudenken. IoT-Anwendungen steigern zum Beispiel die Effizienz in Produktionsbetrieben, können aber auch ganz direkt die Nachhaltigkeitsziele eines Unternehmens unterstützen, wenn man über IoT-Sensoren etwa den Energieverbrauch misst und steuert. Und das sind nur 2 Beispiele von vielen, die wir in Zukunft sehen werden. Wie wirken sich 5G und Glasfaser auf das Internet-of-Things aus?

5G und Glasfaser sind eine der Hauptzutaten von IoT: nämlich die Connectivity. IoT-Devices müssen, teils ständig, teils in regelmäßigen Abständen miteinander oder mit einer Steuereinheit kommunizieren. Gerade 5G hat hier seine Stärken, denn es kann mit weniger Energieverbrauch mehr Devices gleichzeitig verbinden und ermöglicht so erst das Internet der Dinge. Wie kommt der Glasfaserausbau voran?

Unser Ziel ist es, der steigenden Nachfrage nach schnellem Internet und digitalen Angeboten in ganz Österreich gerecht zu werden. Dafür investieren wir jährlich mehr als 600 Millionen Euro in den Ausbau der digitalen Infrastruktur und erweitern das Glasfasernetz in den Städten und auch im ländlichen Raum. So hat das A1-Glasfasernetz mittlerweile eine Länge von mehr als 72.000 Kilometern erreicht - allein seit Jahresbeginn konnten wir rund 4.000 Kilometer Glasfaser verlegen. Damit schließen wir jedes Jahr bis zu 200.000 zusätzliche Haushalte direkt an das A1-Glasfasernetz an. Wie wird der Glasfaserausbau von den Gemeinden angenommen? Schließlich müssen dafür ja zahlreiche Gemeindestraßen aufgerissen werden.

Die Gemeinden haben durchwegs erkannt, wie wichtig das Thema Glasfaser geworden ist, auch um als attraktiver Standort für Unternehmen oder zukunftsorientiertes Wohnen wahrgenommen zu werden. Auch für kleinere Gemeinden ist das Thema Digitalisierung ein wichtiger Schritt in die Zukunft, für den es sich lohnt, jetzt den entsprechenden Aufwand zu betreiben. Wir arbeiten stets sehr eng mit den Gemeinden zusammen, um den Ausbau für die Einwohner*innen so einfach wie möglich zu machen und achten auf eine schonende Verlegung, beispielsweise durch die Nutzung bestehender Leerverrohrungen.

Glasfaserausbau in Österreich © Viennamotion KG/A1/APA/ Juhasz