A1 treibt Glasfaserausbau in ländlichen Gemeinden voran

Bisher habe A1 fast 70.000 Kilometer Glasfaserkabel verlegt – das größte Glasfasernetz Österreichs. 600.000 Haushalte seien daran bereits angeschlossen. Generell wolle das Unternehmen pro Jahr 200.000 Haushalte an das Netz anschließen.

Im Bundesland Niederösterreich wurden insgesamt fast 15.000 Kilometer verlegt und 44.000 Haushalte an das Gigabit-Netz direkt angebunden. In den ersten 9 Monaten dieses Jahres wurden über 1.000 Kilometer verlegt und rund 7.000 Haushalte an das Netz gekoppelt.

In Grafenwörth werden es 150 Kilometer sein. A1 investiert rund 6 Millionen Euro in die digitale Infrastruktur in der Gemeinde.