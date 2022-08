A1 und Drei schließen Partnerschaft bei Glasfaser-Internet

Als einen “Paradigmenwechsel“ bezeichnet A1-Chef Marcus Grausam die neue Kooperation mit dem Telekom-Unternehmen Drei. Letzteres bietet nämlich seine Produkte in Zukunft auch über das Glasfasernetz von A1 an. Damit soll die Auslastung in den neuen Glasfasergemeinden erhöht werden und der Ausbau schneller vorangetrieben werden.