Magenta: Rekord bei Internet-Speed, aber weit weg von der Praxis

Währenddessen stellte Magenta heute einen Europarekord bei der Internetgeschwindigkeit auf: 2.200 Mbit/s (2,2 Gigabit) für den Download und knapp 550 Mbit/s für den Upload (beim unabhängigen RTR-Speedtest waren es immerhin noch 2.100 Mbit/s Download und 530 Mbit/s Upload ). Das ist beim Download in etwa das 80-fache von dem, was der durchschnittliche österreichische Haushalt zur Verfügung hat. Demonstriert wurde das bei einer Pressekonferenz in einem modernen Wohnhaus in Wien, also unter realen Bedingungen.

Mit der hohen Geschwindigkeit blickt man also eher in die Zukunft und weniger in die Gegenwart. Sobald Ultra-HD-Streaming (4K), Virtual und Augmented Reality und Cloud Gaming aber an Präsenz gewinnen, wird diese Zukunft wohl zum Standard werden. Magenta wollte dem weder ein Datum geben, noch ein Preisschild umhängen. Es werde aber "in ein paar Jahren" soweit sein, hieß es am Montag. Nach 2030 will man bereits bis zu 10 Gbit/s für Download und Upload ermöglichen.

Österreich schlecht im EU-Schnitt

Sieht man sich Österreich im internationalen Vergleich an, wirkt das noch ambitioniert. Cable.co.uk verglich 2020 45 Europäische Staaten, hier landete Österreich mit einem Schnitt von 27,74 Mbit/s auf Platz 33. Noch schlechter schnitten unter anderem Italien, Kosovo, Vatikan und Bosnien ab.

Besonders schnell ist das Netz in kleinen Staaten wie Liechtenstein (229,98 Mbit/s) und Andorra (213,41 Mbit/s) und auch Luxemburg, Schweiz und die nordischen Länder platzierten sich vorne. Derzeit haben 81 Prozent der Haushalte in Österreich Zugang zu einer 30-Mbit-Leitung. Bis 2024 soll diese Zahl bei 91 Prozent liegen. Der Zugang zu einem 100-Mbit-Anschluss soll dann von aktuell 68 auf 77 Prozent steigen.