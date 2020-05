Desaströse Glasfaser-Zahlen für Österreich

Absolute Spitzenreiter des Rankings sind Island und Weißrussland, die mit über 60 Prozent an Glasfaseranschlüssen - noch dazu direkt in Wohnungen und Häuser (Fibre to the Home) - das Feld anführen. Mehr als 50 Prozent an Glasfaseranschlüssen weisen etwa auch Schweden, Spanien und Lettland auf.

Auch für Österreich besteht Hoffnung. Das geplante 5G-Netz, das auch einen Glasfaser-Anschluss vonMobilfunkstationen notwendig macht, könnte auch die Anbindung von Gebäuden an das Glasfasernetz erleichtern.