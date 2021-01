Breitbandausbau: „Österreich hat Sprung nach vorne gemacht“

Viele Menschen haben gerade in Zeiten der Pandemie gemerkt, wie wichtig schnelles Internet ist, um sich im Home Office in Videokonferenzen einklinken zu können, oder die Kinder im Home Schooling mit den Lehrern zu verbinden. Doch schnelles Breitband-Internet ist in Österreich bisher nicht überall einfach zu bekommen, gerade beim Glasfaser-Ausbau liegt das Land in diversen Rankings immer wieder auf dem letzten Platz.

38 Prozent Haushalte gigabit-fähig

Am Montag legte Bundesministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) nach 1,5 Jahren erstmals aktuelle Zahlen zum Breitbandausbau in Österreich vorbei. Demnach seien die Zahlen „äußerst erfreulich“, so die Ministerin. „Wir sind sehr froh, dass es zu eklatanten Verbesserungen gekommen ist.“ So sind die Zahlen der Gigabit-fähigen Haushalte von 14 Prozent auf 38 Prozent gestiegen. Beim neuen Mobilfunkstandard 5G liegt die Versorgung bei 50 Prozent der Haushalte. 99 Prozent der vier Millionen Haushalte in Österreich haben nun einen Zugang zur Grundversorgung mit einer Internet-Verbindung von bis zu 10 Mbit.



Die Zahl der Haushalte, die über zumindest einen 30 Mbit-Anschluss verfügt, liegt bei 81 Prozent. „Bis zum Jahr 2024 rechnen wir damit, dass diese Zahl 91 Prozent betragen wird.“ Anschlüsse, die schneller als 100 Mbit sind, liegen aktuell bei 68 Prozent und sollen bis zum Jahr 2024 bei 77 Prozent liegen. „Österreich hat damit einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht“, erklärt Ministerin Köstinger. Dies sei einerseits den Fördermaßnahmen des Bundes zu verdanken, andererseits den Telekombetreibern, die den Ausbau privatwirtschaftlich vorangetrieben haben.