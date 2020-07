Warum ist Österreich bei Internetbandbreiten dermaßen schlecht?

Hohe Kosten

Der geringe Glasfaserausbau hemmt also u.a. die heimische Internetwirtschaft. Doch warum ist Österreich so träge, was das Verlegen jener leistungsstarken Leitungen betrifft, die sowohl Basis für schnelle Festnetz-Anschlüsse, als auch schnelles mobiles Internet sind? Um diese Frage zu beantworten, müsse man bei ganz grundlegenden Dingen anfangen, meint Igor Brusic von der Action Group Gigabit Fiber Access bei der Non-Profit-Organisation Computer Measurement Group (CMG). "60 bis 80 Prozent der Kosten beim Bauen von Glasfaserleitungen sind Grabungskosten. In Summe sind das hohe Kosten für die Telekombranche."

Während es für Telekomunternehmen üblicherweise wirtschaftlich vertretbar sei, Anschlüsse zu Haushalten um mehrere hundert Euro herzustellen, verschlinge ein neuer Glasfaseranschluss tausende Euro. Diese Summen seien die Unternehmen oft nicht bereit, zu investieren. Stattdessen werde versucht, durch neue Technologien das Letzte aus den bestehenden Telefonleitungen aus Kupfer herauszuholen. "Die Breitbandkapazität ist ein Infrastrukturproblem. Man kann es nicht lösen, indem man Telefonnetze upgradet. Man bekommt es nur in den Griff, wenn man Glasfaser bis ins Haus bringt."

5G: Nicht ohne Glasfaser

Das Österreich bei mobilem Internet etwas besser dastehe, sei einem glücklichen Umstand zu verdanken. "Wir waren für viele Mobilfunkanbieter eine Testregion, in der alles ausprobiert werden konnte. Deswegen wurden in Österreich mehr Basisstationen aufgestellt und Mobilfunklizenzen günstiger als in anderen Ländern vergeben." Für neue Mobilfunkstandards wie LTE (4G) und 5G müssten diese Basisstationen freilich auch an das Glasfasernetz angebunden werden. "Vor 15 Jahren war das noch fast gar nicht der Fall. Kupferleitungen und Funkstrecken erledigten den Datenverkehr. Die Kapazitäten dieser Technologien reichen aber künftig nicht mehr aus.

"Die Länder, die ihr Glasfasernetz bis jetzt gut ausgebaut haben, werden auch 5G-Vorreiter sein", prophezeit der Experte. Schlusslicht Österreich werde dagegen auf große Herausforderungen stoßen. "Das 5G-Versprechen von 1 Gigabit pro Sekunde, das kann nur mit Glasfaseranbindung gelöst werden. Wenn man 5G als ein besseres 4G denkt, dann werden wir das schaffen, bei einem richtigen 5G-Netz wird es aber schwieriger."

Investitionen statt Zuschüsse

Dass es soweit kommen musste, hängt laut Brusic mit Fehlplanungen zusammen. "Die Breitbandmilliarde war schon gut, aber anfangs nicht richtig konzipiert." Zum Beispiel sei eine Bandbreite von 30 Mbit/s als Voraussetzung für den Erhalt von Fördermitteln festgesetzt worden. Wer die Bandbreite aufstellen konnte, erhielt Zuschüsse, auch wenn dafür Kupferleitungen verbessert wurden. Außerdem wurde lange darauf gesetzt, dass einzelne Marktteilnehmer eigene Glasfasernetze ausbauen. Im Gegensatz dazu hat sich aber ein anderes Geschäftsmodell als wirksamer erwiesen: Das 3-Schichten-Modell.

Unternehmen errichten im öffentlichen Auftrag die passive Glasfaserinfrastruktur (1. Schicht). Die wird an einen neutralen Netzbetreiber verpachtet (2. Schicht), der die aktive Infrastruktur bereitstellt. Der Netzbetreiber ist nicht am Endkundenmarkt tätig, sondern vermietet sein Netz zu gleichen Bedingungen an Diensteanbieter, etwa Internetprovider (3. Schicht). "Der große Vorteil dabei ist, dass ich aus dem Ganzen ein Infrastrukturprojekt mache." Der Staat investiere in etwas, das er dann selbst besitzt, anstatt Zuschüsse zu vergeben. "Das zieht eine bestimmte Art von Investoren an, etwa Fonds oder Versicherungen, die das als langfristige Wertanlage sehen. Ihre einzige Bedingung sind sichere Einnahmen, nicht unbedingt hohe."

Von Schweden...

Genau wie es Strom-, Wasser- und Gasnetzbetreiber gebe, könne ein Glasfaser-Netzbetreiber eine Monopolstellung einnehmen und habe sichere Einnahmen. Dafür müsse er aber auch eine Spitzenleistung erbringen und dafür sorgen, dass es zu möglichst wenig Unterbrechungen komme. Für Diensteanbieter biete das Modell geringe Eintrittshürden und einen direkten Zugang zu Endkunden. Dass das Modell in der Praxis funktioniere, sehe man am Beispiel Schweden, meint Brusic. Mehr als in Österreich seien dort weite Landstriche nur dünn besiedelt, die durchschnittliche Festnetz-Bandbreite liegt dennoch bei 141,7 Mbit/s.

... nach Niederösterreich...

Aber nicht nur in Schweden sieht man, dass das Modell funktioniert, auch in Niederösterreich. Dort ist vor einigen Jahren die Niederösterreichische Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft (nöGIG) angetreten, um in 4 Pilotregionen ein offenes Glasfasernetz zu errichten und zu betreiben.

Wer auf den heimischen Breitbandatlas blickt, erkennt, dass im nordwestlichen Niederösterreich in zahlreichen Ortschaften Internetanschlüsse mit 1 Gbit/s verfügbar sind. 8 kleine Diensteanbieter plus A1 treten in dem Gebiet heute als Provider auf. Endkunden erhalten hohe Bandbreiten nicht nur im Download, sondern auch im Upload, d.h. symmetrisch.

Ausschlaggebend für die erfolgreiche Finanzierung des weiteren Ausbaus des nöGIG-Netzes war der Einstieg der Allianz. Der deutsche Versicherungskonzern hat 2018 eine Ausschreibung des Landes Niederösterreich gewonnen, die eine Übernahme der Pilotregionen und die Versorgung von mindestens 100.000 weiteren Haushalten vorsah. Die Allianz hält nun 75 Prozent am nöGIG-Netz, das Land Niederösterreich die restlichen 25 Prozent.