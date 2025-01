Ein außergewöhnliches Ereignis wurde kürzlich in Kanada von einer Überwachungskamera festgehalten. Das Video zeigt den Einschlag eines Meteoriten in einem Vorgarten, begleitet von einem deutlich hörbaren Knall. Der Vorfall ereignete sich am 16. Januar 2025 in einer Wohngegend in der Provinz Prince Edward Island. Verletzt wurde zum Glück niemand.

