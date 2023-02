Gewöhnliches Speisesalz auf Meteorit gefunden

Das hat aber schon gereicht, dass sich der Meteorit verändert hat. An der Universität Glasglow wurde irdisches Speisesalz auf dem Brocken gefunden. „Mit dieser Studie haben wir gezeigt, dass es keinen ‚makellosen‘ Meteoriten gibt. Sobald er in die Erdatmosphäre eindringt, beginnt die Veränderung“, sagt Laura Jenkins , Leiterin der Studie .

Der Winchcombe-Meteorit gilt als ein seltener, „makelloser“ Meteorit. Denn je schneller die Brocken nach dem Einschlag auf der Erde geborgen werden, desto besser. In diesem Fall hat es nur ein paar Stunden gedauert, bis der Meteorit von einer Einfahrt in der englischen Grafschaft Gloucestershire eingesammelt wurde.

Zwei Fragmente untersucht

Insgesamt haben die Fragmente des Winchcombe-Meteoriten ein Gewicht von 600 Gramm. Untersucht wurde ein Fragment aus der Einfahrt und eines, das in einer Schafweide gefunden wurde. Dieses wurde erst 6 Tage nach dem Einschlag geborgen. Beim Fragment von der Schafweide wurden die Salze Calciumsulfat und Calcit gefunden. Diese befanden sich in der Kruste, die sich bildet, wenn die Oberfläche des Meteoriten beim Eintritt in die Atmosphäre schmilzt. Der Fundort in der Kruste legt nahe, dass sich die Salze sehr schnell gebildet haben.

Beim Bruchstück aus der Einfahrt wurde Halit gefunden, das als Speisesalz genutzt wird. Allerdings wurde das nur auf polierten Flächen des Meteoriten entdeckt. Das Forschungsteam vermutet, dass der Meteorit mit der Luftfeuchtigkeit im Labor reagiert hat. „Beides zeigt, wie reaktionsfreudig Meteoriten sind, die mit unserer Atmosphäre in Berührung kommen. Wir müssen bedenken, dass es diese irdischen Veränderungen gibt, wenn wir Meteoriten analysieren“, sagt Jenkins. Eine Empfehlung, um diese Veränderungen möglichst gering zu halten, ist geborgene Meteoriten in einem Inertgas zu lagern, wie etwa Stickstoff oder Helium.