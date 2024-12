Ultraleicher Laptop soll 32 Stunden Akku haben

Asus wird im Rahmen der CES in Las Vegas einen Copilot+ PC vorstellen.

Mit der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas steht direkt zu Jahresbeginn eine der wichtigsten Tech-Messen an. Ein paar Dinge, die man dort sehen wird, sind bereits im Vorfeld bekannt. So plant etwa Asus, ein Notebook vorzustellen, das als der leichteste Copilot+ PC der Welt angepriesen wird

Genaue Zahlen und Daten zu dem Rechner sind noch rar. Asus veröffentlichte lediglich ein Teaser-Video.