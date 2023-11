Drei: "Die KI sagt uns die optimalen Standorte für Sendemasten"

Der Mobilfunker Drei ist Sponsor des futurezone-Award KMU Innovation. Dabei werden kleine und mittelgroße Unternehmen, die durch den Einsatz innovativer Produkte und Strategien ihren Business-Alltag revolutioniert haben, ausgezeichnet. Im Rahmen dessen haben wir mit Drei-CEO Rudolf Schrefl über 5G, Digitalisierung und mehr gesprochen.

futurezone: Wie geht der 5G-Ausbau voran? Zuletzt hieß es, Drei will ihn bis Ende 2025 abgeschlossen haben.

Rudolf Schrefl: Bis 2025 wird er nicht komplett abgeschlossen sein. Wir haben dennoch unsere selbst gesteckten Ziele übertroffen und sind jetzt bei 85 Prozent. Bis Ende 2025 werden wir deutlich über 90 Prozent 5G Bevölkerungsabdeckung erreichen und umfangreiche Versorgungsauflagen erfüllen.

Für Kunden stellt sich immer wieder die Frage, wozu ich das eigentlich brauche, wenn ich nur YouTube-Videos schauen möchte. Dafür würde auch 4G reichen.

Wenn ich in einem ländlichen Bereich bin, wo ich eine gute 4G-Versorgung habe, ist 4G völlig ausreichend. Wir wollen aber, dass sich Kund*innen nicht mit der Technologie beschäftigen müssen. Es geht nicht um 4G oder 5G, sondern um gute Bandbreite für meine Bedürfnisse. In unseren Breitbandangeboten hab ich heute alle Technologien inkludiert. Bin ich noch in einer 4G-Zelle, weil dort 5G noch nicht ausgebaut ist, surfe ich mit 4G. Tarif und Modem können aber auch schon 5G. Sobald 5G verfügbar ist, wird automatisch umgestellt.

Wie erleben Sie die Nachfrage speziell von Seiten KMUs?

Es gibt Unternehmen, die nur eine simple, stabile Internetverbindung für ihr Kerngeschäft benötigen. Sie fragen Bandbreite und Produktqualität nach. Aber es gibt auch schon Industrien, wo mit 5G und zusätzlichen Produkten ein Mehrwert generiert werden kann. Ein Beispiel für diesen Mehrwert ist etwa Motion Insights.

Was macht Motion Insights?

Wenn man etwa bei lokalen Sportevents oder bei einem Feuerwehrfest wissen möchte, woher die Besucher*innen kommen oder wie alt sie sind, können wir sehr genaue Analysen zur Verfügung stellen. Die Daten sind natürlich anonymisiert. Wir sehen hier im Bereich des Tourismus eine große Nachfrage.

Würde das mit 4G genauso funktionieren?

Ja, aber mit 5G ist es präziser. Auch können die Daten schneller, nahezu in Echtzeit, in Analysen einfließen.

Derartige Dienste bewegen sich abseits vom klassischen Geschäft eines Mobilfunkbetreibers. Welchen Stellenwert hat das für Drei?

Wir beschäftigen uns auch viel mit Wertschöpfung in Bereichen, die entweder in den Haushalten oder in den Betrieben in Wirklichkeit brachliegen und wir sie eigentlich nur erschließen müssen. Das Monetarisieren von Daten gehört hier dazu. Wir haben jetzt auch einen Versuchsballon mit bodennahen Wetterstationen, die in Vorarlberg wesentlich präzisere Wettervorhersagen in kleinräumigen Clustern erlauben. Hier arbeiten wir mit Kachelmann Wetter zusammen, um etwa in der Landwirtschaft und im Tourismus einen Mehrwert zu erzeugen.

Für wen sind diese Daten gedacht?

Landwirte können etwa ihre Bewässerung genau danach richten, wann Regen erwartet wird. Die Daten könnten aber auch ganz anderswo wertvoll sein, etwa bei Versicherungsunternehmen. Wenn ein Landwirt einen Hagelschaden meldet, kann die Versicherung genau evaluieren, ob zu der angegebenen Zeit am angegebenen Ort tatsächlich Hagel vorgekommen ist. Aus den Wetterdaten lassen sich also unterschiedlichste Modelle in unterschiedlichen Branchen zur Wertschöpfung nutzen.